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Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе

31.03.2017 14:40
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Пушилин заявил о готовности "ДНР" соблюдать перемирие на Донбассе

Однин из главарей «ДНР» Деним Пушилин заявил, что «ДНР» «готова к полному прекращению огня с полуночи 1 апреля». Информацию распространили сепаратистские интернет-издания.

Пушилин заявил: «Мы со своей стороны готовы, и делаем все необходимое для того, чтобы режим прекращения огня был реализован. Чтобы он был распространен на как можно более длительный срок. Но здесь многое зависит от Украины. Петр Порошенко отдал соответствующее распоряжение, что на какой-то период будет реализовано».


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, война, перемирие, апрель, Пушилин
 
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