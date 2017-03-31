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Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"

31.03.2017 11:49
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Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"

По итогам ранее проведенной российскими проверяющими из Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ масштабной проверки, признана крайне неудовлетворительной кадровая работа в частях и отдельных подразделениях "1-го АК ДНР". Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.

 "В частности, проверяющими указывается на отсутствие строгого учета личного состава; повсеместные назначения "военнослужащих" на должности без учета морально-деловых качеств и "военно-учетной специальности"; перемещения "военнослужащих" по частям/подразделениям при отсутствии письменных приказов, на основании устных распоряжений (как отметил по этому поводу один из российских проверяющих, "в этом войске кто где хочет, там и служит"). На основании выявленных недостатков в кадровой работе в "1-м АК ДНР" российским командованием принято решение об обязательном направлении командованием боевиков копий всех приказов по кадровым вопросам в штабные органы Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ (Ростовская обл., Россия)", — сообщают в ИС.


Фото: donbass24.su

Теги: Россия, Донбасс, война, армия, проверка, ДНР, ЛНР
 
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