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С 1 апреля в Мариуполе отключат отопление и горячую воду
Отопительный сезон в Мариуполе завершается с 1 апреля, - сообщает пресс-служба городского совета.
"Согласно санитарным нормам отопительный сезон должен завершаться, когда устанавливается среднесуточная температура выше +8. По данным синоптиков, температура в Мариуполе превысила этот показатель и снижаться уже не будет. В связи с чем принято решения с 1 апреля прекратить подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.
Заместитель городского головы Михаил Когут рассказал, что последнее время от жителей города постоянно поступали жалобы, что в квартирах слишком жарко и люди были вынуждены открывать окна, при этом продолжая оплачивать услуги отопления.
"Мы все знаем, что тарифы в Украине далеко не низкие. Нет смысла отапливать воздух и тратить деньги мариупольцев, отапливая улицу. Мы не имеем технической возможности еще более снизить подачу теплоносителя. Наши котлы в большей степени этого не позволяют. В тоже время горожанам в мае придут уже значительно меньшие счета за оплату коммунальных платежей", - подчеркнул Михаил Когут, добавив, что Мариуполь далеко не первый город, который завершает отопительный сезон ранее привычного 15 апреля. Так, с 20 марта отопление выключили в Каменске, с 24 марта в Днепре, с 1 апреля отключается Херсон и вся Луганская область, Запорожье с 3 апреля.
При этом, заместитель городского головы отметил, что вместе с теплоносителем прекращается подача и горячей воды. Это обусловлено тем, что убытки КП «Мариупольтеплосети», которые на данный момент составляют более 800 млн грн, продолжат увеличиваться, если не затушить котлы.
"На данный момент из 150 тысяч абонентов, которые ранее пользовались горячей водой осталось менее 50 тысяч. При этом котлы продолжают потреблять большое количество газа. При такой калькуляции, чтобы не уйти в еще большие убытки, мы должны повысить и так не низкий тариф вдвое", - сообщил Михаил Когут.
Еще одна причина отключения горячей воды, по словам заместителя городского головы, это проблемы с обраткой. Так, в некоторых домах приходится по полчаса спускать воду из крана, в то время как счетчик учитывает ее как горячую. В итоге с каждым месяцем все больше людей делают свой выбор в пользу водонагревательных приборов.
Фото: comments.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, отопительный сезон, окопы
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