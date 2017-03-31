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Санкции в отношении РФ останутся до выполнения "Минска" и возврата Крыма Украине - генсекретарь США
Соединенные Штаты оставят в силе санкции против России до тех пор, пока она не выполнит все условия Минских соглашений и не вернет Крым Украине. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по результатам встречи глав МИД стран НАТО, сообщает пресс-служба альянса, передает 112.ua.
"Мы будем продолжать держать Россию подотчетной минским обязательствам. Санкции США останутся до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые привели к нашим санкциям. Связанные с Крымом санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заявил Тиллерсон.
Тиллерсон призвал Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
"Мы с тревогой отмечаем эскалацию насилия на линии соприкосновения и неоднократные нападения на гражданскую инфраструктуру со стороны сепаратистских сил под руководством России, что создает повышенный риск гуманитарной катастрофы. Мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы положить конец насилию, прекратить кампанию нападений и запугивания против наблюдателей ОБСЕ и облегчить доступ, необходимый им для выполнения их работы", - сказал он.
Тиллерсон заявил, что США помогут Украине сохранить "священное право определять собственное будущее".
"Даже перед лицом агрессии России Украина многого добилась внутри страны. Мы приветствуем недавние успехи реформ, в том числе усилия по борьбе с коррупцией и проведение необходимых реформ для обеспечения условий МВФ", - отметил он.
"НАТО оказывает мощную политическую и практическую поддержку Украины. Шесть действующих трастовых фондов выделили Украине 45 млн евро. Благодаря этому мы можем тренировать около 2 тыс. украинских военнослужащих. А сегодня Реабилитационный центр для раненых солдат открылся в Харькове. Его также финансируют трастовые фонды НАТО. Кроме того, несколько наших стран-партнеров помогут преодолеть последствия взрывов в Балаклее", - сказал Тиллерсон.
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро отметил, что после аннексии Крыма, Европа вынуждена защищать себя.
"Россия нам не враг. Но после аннексии Крыма мы должны защищать себя. Это нам нужно донести до Москвы. Мы защищаемся так же, как и вы", - сказал он.
Отметим, в НАТО заявляют, что большая часть плана по решению конфликта в Украине не выполнена.
Фото: 112.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, Крым, война, возврат, выпечка, санкции
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