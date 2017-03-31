Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

31.03.2017 18:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Боевики незаконных вооруженных формирований в очередной раз обстреляли позиции пограничников на контрольно-пропускном пункте "Марьинка". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Сегодня после обеда со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Украине территории, пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции контрольного поста КПВВ "Марьинка", где несут службу пограничники. Обстрел велся из стрелкового оружия калибра 7,62 мм.
Пострадавших нет. Огонь не открывался", - сказано в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО двое украинских военных погибли, 13 получили ранения.


Фото: ddk.dn.ua

Теги: Донбасс, Марьинка, Госпогранслужба, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх