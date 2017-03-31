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Сегодня боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"
31.03.2017 18:19
Боевики незаконных вооруженных формирований в очередной раз обстреляли позиции пограничников на контрольно-пропускном пункте "Марьинка". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"Сегодня после обеда со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Украине территории, пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции контрольного поста КПВВ "Марьинка", где несут службу пограничники. Обстрел велся из стрелкового оружия калибра 7,62 мм.
Пострадавших нет. Огонь не открывался", - сказано в сообщении.
Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО двое украинских военных погибли, 13 получили ранения.
Фото: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, Госпогранслужба, КПВВ
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