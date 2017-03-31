Сегодня боевики трижды вели обстрелы на донецком направлении фронта

31.03.2017 09:40

Сегодня на 8:00 утра в зоне оперативно-тактической группировки "Донецк" со стороны российских оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима тишины.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил Сергей Берець, пресс-офицер ОТГ "Донецк".

"Под Авдеевкой и Каменкой противник вел огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В эти сутки наши военнослужащие огонь в ответ не открывали", - заявил Берець.

Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.