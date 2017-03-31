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Ситуация на фронте за сутки: 69 обстрелов, двое погибших, 13 раненых и травмированных украинских военных

31.03.2017 07:15
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Ситуация на фронте за сутки: 69 обстрелов, двое погибших, 13 раненых и травмированных украинских военных

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 69 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

Двое военных погибли, девятеро получили ранения, четверо - боевые травмы.  

Самая напряженная ситуация на донецком направлении. В районе Луганского боевики обстреливали силы АТО из артиллерии калибром 122 мм, минометов калибром 120 и 82 мм, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.  

Из 82-мм и 120-мм минометов террористы накрывали огнем позиции ВСУ около Троицкого и Каменки. Танк обстреливал украинских военных возле Авдеевки, а БМП стреляла по опорным пунктам АТО в районе Опытного.  

Из гранатометов боевики стреляли по позициям около Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливали ВСУ в районе Невельского. 

На мариупольском направлении из 82-мм минометов гибридная армия РФ обстреливала украинских военных в районе Марьинки, Красногоровки и Павлополя. 

Боевики обстреливали из БМП военных около Марьинки и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь около Водяного, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Снайперы стреляли около Новотроицкого. 

На луганском направлении силы АТО в районе Троицкого боевики обстреливали из минометов калибром 120 мм, а из 82-мм минометов стреляли по позициям под Новоалександровкой.  

Из гранатометов обстреливали ВСУ в районе Станицы Луганской, Троицкого, Валуйского, Попасной и Новозвановки. Из крупнокалиберных пулеметов - силы АТО около Валуйского.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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