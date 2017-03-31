Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Такие, как он. «у нас на карандаше» - боевик Ходаковский высказался о погибшем в Мариуполе полковнике СБУ

31.03.2017 13:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Такие, как он. «у нас на карандаше» - боевик Ходаковский высказался о погибшем в Мариуполе полковнике СБУ

Как мы уже сообщали, погибшим водителем автомобиля в Мариуполе оказался сотрудник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак. ОН пригрозил, что виновных найдут «быстро». 

У Александра Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке - два года.

«Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде», - цитирует Грицака пресс-служба ведомства.

Сайт "Новости Донбасса" пишет, что имя погибшего не раз упоминали в прессе представители незаконной организации «ДНР». В частности командир незаконного вооружённого формирования «Восток» Александр Ходаковский ранее в интервью заявил, что Хараберюш «у нас на карандаше». 

«Такие, как Хараберюш, Лесун и другие. Это - известные фамилии. Они издеваются, пытают током, душат людей мешками, выбивают признательные показания любыми способами, и люди от них выходят не то, что не вполне здоровыми, а не вполне людьми. Там действительно имеются «герои», в отношении которых много и вопросов, и заготовленных патронов. И я могу вас уверить, что наши планы будут по отношению к ним применены», - сказал Ходаковский.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, боевик, гибель, полковник, автомобиль, Ходаковский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх