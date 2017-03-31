Теракт в Мариуполе: эксперт назвал основные аспекты преступления

31.03.2017 17:32

Сегодня, 31 марта, в Мариуполе был совершен теракт — взорвано авто, в котором погиб украинский контрразведчик Александр Хараберюш. Это резонансное преступление прокомментировал заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко.

Вот, что пишет Петренко на 112.ua:

Первое. Убийство было не только показательным, но и классическим террористическим актом, – когда информационный резонанс преступления чрезвычайно высок. Взрыв автомобиля в центре полумиллионного города сразу привлечет внимание. Особенно, если это происходит в прифронтовом городе. Особенно, если убийство касается одного из руководителей контрразведки страны, которая ведет войну.

Фактически, это говорит о запугивании не только населения Украины, но и работников украинских спецслужб. Вероятно, именно в сеянии паники в широких кругах и попытке демотивировать активную деятельность спецслужб и заключалось это преступление.

Второе. СБУ пообещала быстрый ответ. Это с одной стороны положительный факт, поскольку убийство затрагивает не только честь украинских спецслужащих, но и всю систему безопасности украинских граждан.

Однако, с другой стороны, не секрет, что эффективность и скорость — не синонимы. Поэтому чрезмерное педалирование мер сейчас может привести к «перегибам на местах», то есть к охвату «оперативными действиями» даже той части граждан, которые не будут иметь прямого отношения к сепаратизму. Фактически, именно это – формирование желания мести у правоохранителей, которая может перерасти в необдуманные шаги, может быть основным лейтмотивом террористов. Особенно, если речь идет о таком неоднозначном по политическим взглядам населении Донбасса.

Третье. В апреле должна состояться встреча российской администрации и руководителя Госдепа, которая может изменить американскую политику в отношении Украины. И если к тому времени внутренняя проблема в Украине (в том числе и внутренней безопасности или заявлений о чрезмерном превышении полномочий правоохранителями) пересилит вопросы украинско-российского конфликта, позиции новой американской администрации могут пошатнуться не в нашу сторону.

Четвертое. Уже сейчас проводится еще одна важная параллель — виновными в убийстве украинского контрразведчика называют представителей «ДНР». Вероятно, это может привести к «ответке» «спецслужбам» фейковой республики и, в свою очередь, вывести противостояние между спецслужбами на новый куда более кровавый уровень.

Символично, но эти обострения в большей степени выгодны тем, кто пытается позиционировать конфликт на Востоке исключительно как гражданскую войну: вывести Россию за пределы этой войны, и дальнейшее продуцирование в общественном мнении вражды «Украина vs Донбасс». Мы не вернем Донбасс, если будем ненавидеть его жителей. А Россия останется «вне процесса».