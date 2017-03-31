Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Увидеть букварь для них — как увидеть Париж" - один штрих из жизни оккупированного Донецка

31.03.2017 10:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Увидеть букварь для них — как увидеть Париж" - один штрих из жизни оккупированного Донецка

Блогер, пишущий под ником Фашик Донецкий, поделился впечатлением от поездки в маршрутном такси по ДНРовскому Донецку.

Вот что он пишет (орфография и стилистика автора сохранены):

!Оккупированный Донецк. Заходят в маршрутку три собаки и три свиньи в камуфляже . Происхождение шобла выдает невидимый акцент, который режет ухо. Судя по мордам, которые зашли в маршруто-лексус, увидеть букварь для них — как увидеть Париж.

Далее происходит феерический .... Проезд в маршрутке стОит 9 фублев с рыла. Отмороженные начинают считать сикоко ж им нужно заплатить всего за проезд.

 Когда прозвучала версия 45 и в ответ одно из быдланов ответило: «неее! Шото маловато», я молчал.

Когда в слух выдвинули гипотезу «та дай маршутчику 100 фублев, там полюбому будет сдача», я сдерживался, но молчал.

Но! Когда была вслух озвучена рациональная шпздц мысля «не... корчить из себя математиков, давай на калькуляторе пересчитаем», я таки ржал вголос, со всеми пассажирами маршрутки".



Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, маршрутка, оккупация, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх