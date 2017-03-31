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"Увидеть букварь для них — как увидеть Париж" - один штрих из жизни оккупированного Донецка
Блогер, пишущий под ником Фашик Донецкий, поделился впечатлением от поездки в маршрутном такси по ДНРовскому Донецку.
Вот что он пишет (орфография и стилистика автора сохранены):
!Оккупированный Донецк. Заходят в маршрутку три собаки и три свиньи в камуфляже . Происхождение шобла выдает невидимый акцент, который режет ухо. Судя по мордам, которые зашли в маршруто-лексус, увидеть букварь для них — как увидеть Париж.
Далее происходит феерический .... Проезд в маршрутке стОит 9 фублев с рыла. Отмороженные начинают считать сикоко ж им нужно заплатить всего за проезд.
Когда прозвучала версия 45 и в ответ одно из быдланов ответило: «неее! Шото маловато», я молчал.
Когда в слух выдвинули гипотезу «та дай маршутчику 100 фублев, там полюбому будет сдача», я сдерживался, но молчал.
Но! Когда была вслух озвучена рациональная шпздц мысля «не... корчить из себя математиков, давай на калькуляторе пересчитаем», я таки ржал вголос, со всеми пассажирами маршрутки".
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, маршрутка, оккупация, боевики
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