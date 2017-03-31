В Авдеевке сегодня не смогли отремонтировать поврежденные ЛЭП

31.03.2017 19:08

Прифронтовая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция, оставшиеся несколько дней назад в результате повреждений ЛЭП обстрелами без электроэнергии, сегодня вновь не смогут ее получить. Об этом сообщил гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов.

"Пятница, 31 марта, 16.08. В сухом остатке имеем: ряд повреждений ЛЭП, в том числе два обрыва линий, попадание в траверсу металлической опоры- необходимы сварные работы на высоте, плюс попадание в открытое распредустройство подстанции ДФС. Сегодня бригады отработали и вернулись. Завтра нужно продолжать, разрешение на это есть. Также как и есть надежда на обещанное с 1 апреля перемирие", — пишет Магомедов на своей страничке в Facebook.

Напомним, что 29 марта в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны . Вместе с тем, Порошенко сообщил, что "нет большого оптимизма, что та сторона будет соблюдать достигнутые договоренности".