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В Донецкой области возле горы Карачун появится дубовый лес в память о защитниках Украины

31.03.2017 21:12
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В Донецкой области возле горы Карачун появится дубовый лес в память о защитниках Украины

Восемь тысяч дубков посадят возле горы Карачун под Краматорском в память о погибших защитниках Украины,  сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. 

В рамках всеукраинской акции "Будущее леса - в твоих руках" в Донецкой области 1 апреля состоится акция "Посади свою дубраву". 

"В память о погибших защитниках Украины у горы Карачун создается насаждения дуба обыкновенного на площади 2 га (8000 дубков). Помним о наших героях! Слава Украине!", - говорится в анонсе мероприятия. 


Фото: wikimapia.org

Теги: Донбасс, Краматорск, Славянск, гора, дуб
 
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