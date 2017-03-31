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В Краматорске сухое дерево упало на коляску с ребенком

31.03.2017 20:57
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В Краматорске сухое дерево упало на коляску с ребенком

Дерево рухнуло на коляску с годовалым ребенком в Краматорске 30 марта, сообщает сайт "Общежитие".

Об этом в соцсети рассказал  местный житель Максим Ф. Происшествие случилось между домами № 5 и 7 на улице Центральной (пос. Новый свет). 

"Основная часть ветки упала на раму коляски, маму немного зацепило, получила синяк на плече. Малышка, к счастью, не пострадала, - сообщил Максим Ф. - Рама коляски согнута, и больше не пригодна к использованию". 

По его словам, подобных сухих деревьев в том районе очень много. 

"Одиночные обращения по поводу этих деревьев были неоднократно, - говорит Максим Ф. - Реакции ноль. Еще до этого инцидента, "мамочки" района собирали подписи..." 

Отметим, что 23 февраля в Краматорске на улице Дружбы сухое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль "Шкода". Сейчас хозяйка автомобиля готовит документы для обращения в суд. 


Фото: obs.in.ua/

Теги: Донбасс, ребенок, Краматорск, дерево, коляска
 
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