В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)

31.03.2017 10:35

Погибшим водителем автомобиля в Мариуполе оказался сотрудник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. ОН пригрозил, что виновных найдут "быстро", пишет сайт "Новости Донбасса".

У Александра Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке - два года.



"Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде", - цитирует Грицака пресс-служба ведомства.