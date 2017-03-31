- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)10:35
- На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь10:28
В Мариуполе взорвался джип, водитель погиб (ФОТО)
Сегодня утром в Мариуполе в районе рынка "Эдельвейс" взорвался автомобиль Тойота Ленд крузер. Взрыв был такой силы, что вылетели окна в соседних домах, пишет 0629.com.ua.
Взрыв произошел в 8:40 утра, водитель погиб. На месте сейчас работает полиция, место происшествия оцеплено, опасаются нового взрыва.
По словам очевидца, автомобиль медленно двигался, затем произошел взрыв, и тело водителя вылетело из машины.
По официальной информации полиции, установлено, что погибший является одним из сотрудников правоохранительных органов Украины.
Взрыв прогремел в 8:35 в Центральном районе города, на пересечении пр. Металлургов и ул. Кафайской. Водитель автомобиля погиб. На месте работает следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством Главного управления Нацполиции в Донецкой области и спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей.
Первыми на месте происшествия оказались сотрудники Центрального отдела полиции Мариуполя, которые услышали звук взрыва на улице. В автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте.
Сейчас на месте работают руководители областного главка полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, эксперты-криминалисты. Район оцеплен сотрудниками патрульной полиции г. Мариуполя. Причины взрыва устанавливаются, проводится проверка.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, машина, взрыв, военные
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- В Мариуполе взорвали автомобиль полковника СБУ (ФОТО)10:35
- На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь10:28
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Кременчуге научились добывать газ из водорослей12:15
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- Очевидцы сообщают ситуацию на КПВВ Донбасса11:38
- Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)11:35
- Поддельные документы на автомобили, незаконные грузы, предложение взяток - будни донбасских КПВВ11:25
- Прокуратура проводит обыски в фирмах россиянина Кесаева из-за финансирования террористов Донбасса11:08
- Авдеевский коксохим наполовину снизил свою мощность, рабочих вынуждены отправлять в отпуска10:57
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу