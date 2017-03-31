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В оккупированной Горловке при обыске предприятия боевики нашли флаг Украины (ФОТО)
31.03.2017 20:12
В Горловке боевики "ДНР" ворвались в здание госпредприятия "Энергоналадка", где провели обыск, пишет сайт gorlovka.ua.
"Энергоналадка все! Закрыли, опечатали, поставили охранять своих. Все перерыли в поисках компромата. Нашли украинский флаг в подвале и грамоту", - сообщают соцсети.
По всей видимости, в захвате принимал учасие один из местных боевиков Алексей Петров, который в этот же день сфотографировался с "вещественным доказательством" - флагом Украины. Он написал на своей странице в ФБ о том, что "заходили в гости с Мишками Гами к одним нехорошим людям..принимали плохо. Почему то некоторые товарищи ещё думают -шо Слава украине.... ".
Фото: gorlovka.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, флаг, предприятие, обыск, боевики
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