"Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой

31.03.2017 13:34

В «ДНР» заявляют, что в Ясиноватой ночной обстрел повредил 12 домов в мирном секторе. Об этом пишут сепаратистские СМИ.



Глава местной администрации Олег Моргун сообщил сайту «ДНР», что дома повреждены по адресам: Днепропетровская, 39; Свободы 65,69, 48; Некрасова, 10, 12; Полтавская, 4; Фестивальная 7, 17; Тимирязева, 26; Дзержинского, 14; Советская, 16.



По его словам, на улице Советской также поврежден газопровод.



Есть также повреждения жилого частного дома в поселке Зайцево (Горловка). Как заявил глава местной администрации Горловки Иван Приходько, дом поврежден по улице Рыбалко, 163. Пострадавших нет.