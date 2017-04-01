Басурин озвучил потери боевиков за сутки

01.04.2017 19:29

За сутки в зоне АТО один боевик «ДНР» погиб, еще один получил ранения, пишут сепаратистские интернет-издания.

Об этом сообщил так называемый «заместитель командующего оперативным командованием» «ДНР» Эдуард Басурин.

«Потери среди военнослужащих „ДНР“ составили: один убитый и один раненый. Потерь среди мирного населения удалось избежать», — высказался боевик.