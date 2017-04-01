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Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова собрали огромные очереди

01.04.2017 09:14
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Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова собрали огромные очереди

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 1 апреля, сообщает на своем официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 20/120;
  • «Марьинка» — 150/150;
  • «Новотроицкое» — 40/50;
  • «Гнутово» — 50/40.

За прошлые сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда характеризовался определенным уменьшением количества человек и транспорта, которые пересекли линию разграничения, по сравнению с предыдущим днем.

Всего через КПВВ проследовали 29 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 5485 человек и 545 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 7945 человек и 1415 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 6355 человек и 1310 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 3790 человек и 875 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 5520 человек.

Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, очереди
 
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