Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова собрали огромные очереди

01.04.2017 09:14

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 1 апреля, сообщает на своем официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 20/120;

«Марьинка» — 150/150;

«Новотроицкое» — 40/50;

«Гнутово» — 50/40.

За прошлые сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда характеризовался определенным уменьшением количества человек и транспорта, которые пересекли линию разграничения, по сравнению с предыдущим днем.

Всего через КПВВ проследовали 29 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств: