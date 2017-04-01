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Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных
Незаконные вооруженные формирования с начала суток 20 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой. Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы по прекращению огня с 00.00 1 апреля вдоль всей линии разграничения, российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций ВС Украины. С начала суток противник 20 раз нарушил режим тишины. (…) Четверо украинских защитников получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.
На Донецком направлении огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а позже из вооружения БМП и стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты вблизи Луганского. Из гранатометов различных систем противник вел обстрел по Верхнеторецкому, а из крупнокалиберных пулеметов – по опорным пунктам в районе Авдеевки. Из стрелкового оружия НВФ открывали огонь в районе населенных пунктов Луганское, Авдеевка и Троицкое. Вблизи Майорского, Авдеевки и Верхнеторецкого активно действовали вражеские снайперы.
На Мариупольском направлении также было неспокойно: из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Водяного. Из стрелкового оружия обстреливали морских пехотинцев под Широкино и Гнутово.
На Луганском направлении враг проявлял минимальную активность, позиции в районе Станицы Луганской обстреливал вражеский снайпер.
"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдают режим тишины, огонь в ответ не открывают", - подчеркнули в штабе.
Как сообщалось, 29 марта в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля и о разведении сил у Станицы Луганской с 6 апреля.
30 марта в Министерстве обороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренностей о прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля, достигнутых в Минске.
Фото: zn.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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