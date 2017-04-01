ДНРовцы воплощают на оккупированной ими территории абхазский сценарий - журналист

01.04.2017 13:44

Украинский журналист Денис Казанский считает, что боевики "ДНР" воплощают абхазский сценарий на подконтрольной им территории Донецкой области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данный вывод журналист сделал после остановки Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) на несколько месяцев.

В сообществе в соцсети "ВКонтакте" "Типичное Енакиево" сообщили, что ЕМЗ останавливает производство как минимум до конца августа. Отмечается, что вопрос сохранения 2/3 заработной платы сотрудникам завода и подрядчикам на данный момент до конца не решен. Также подчеркивается, что пройдет еще одно собрание работников ЕМЗ о будущем предприятия.

"Металлургический завод в Енакиево останавливается, как минимум, до конца лета. Что ж, пока все движется по предсказуемой траектории. "Освободители" воплощают абхазский сценарий", - пишет журналист.