Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНРовцы воплощают на оккупированной ими территории абхазский сценарий - журналист

01.04.2017 13:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНРовцы воплощают на оккупированной ими территории абхазский сценарий - журналист

Украинский журналист Денис Казанский считает, что боевики "ДНР" воплощают абхазский сценарий на подконтрольной им территории Донецкой области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данный вывод журналист сделал после остановки Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) на несколько месяцев.

В сообществе в соцсети "ВКонтакте" "Типичное Енакиево" сообщили, что ЕМЗ останавливает производство как минимум до конца августа. Отмечается, что вопрос сохранения 2/3 заработной платы сотрудникам завода и подрядчикам на данный момент до конца не решен. Также подчеркивается, что пройдет еще одно собрание работников ЕМЗ о будущем предприятия.

"Металлургический завод в Енакиево останавливается, как минимум, до конца лета. Что ж, пока все движется по предсказуемой траектории. "Освободители" воплощают абхазский сценарий", - пишет журналист.


Фото: vkurse.ua

Теги: Донбасс, Енакиево, завод, остановка, Абхазия, сценарий, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх