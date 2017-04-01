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Архив - Донецкая область

Донбасс стал для Кремля полигоном для утилизации вооружения и военной техники - Тымчук

01.04.2017 08:35
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Донбасс стал для Кремля полигоном для утилизации вооружения и военной техники - Тымчук

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук считает, что на оккупированном Донбассе Россия проводит утилизацию своего списанного вооружения.

"Мы всё гадали, каким макаром Путин будет списывать тысячи единиц вооружения и военной техники, переброшенных за три года на Донбасс.

Ведь данные о запасах оружия в России есть в международной отчетности – эти данные передавались международному сообществу, когда РФ еще корчила из себя цивилизованное государство.

Кремль нашел выход. Минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений. Как указано в пояснительной записке к проекту изменений в Указ президента РФ № 775, до 2021 г запланировано утилизировать, кроме прочего:

- 9,9 тыс. единиц бронетанковой техники, 
- 21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 
- 7 млн единиц стрелкового оружия, 
- 150 млн. единиц боеприпасов.

Не вызывает сомнений, что немалая часть этих вооружений и боеприпасов уже «утилизированы» или запланированы к «утилизации» на Донбассе. Можем оценить размах российских кровососов", - пишет Тымчук.


Фото: https://focus.ua

Теги: Донбасс, Путин, война, утилизация, вооружение
 
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