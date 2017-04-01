Донбасский фронт: 94 обстрела за минувшие сутки - наибольшее количество зафиксировано на донецком направлении

01.04.2017 07:28

За минувшие сутки боевики 94 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбуке" в субботу утром.

"За прошедшие сутки ранены десять воинов сил АТО", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вчера на донецком направлении. Из артсистем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов враг бил по защитникам Троицкого. Минометами калибра 120 мм и 82 мм накрывал позиции вблизи Верхнеторецкого, Луганского и Опытного. Из 120 мм минометов и вооружения БМП бил по опорным пунктам шахты Бутовка. Танки, минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем применял против защитников Авдеевки и Опытного. 82 мм минометами и гранатометами обстреливал позиции в Зайцевом. Из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам вблизи Невельского. Вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы.

Эпицентром использования тяжелого вооружения стало мариупольское направление. Из РСЗО "Град-П", артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм боевики накрывали позиции вблизи Водяного и Гнутово. Из 122 мм артсистем, минометов калибра 120 мм враг открывал огонь по защитникам Широкино, Павлополя и Красногоровки. Против морпехов в Широкино противник применил ЗУ-23-2 и вооружения БМП, а защитников Березовой обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Талаковки враг бил из миномета калибра 120 мм.

На луганском направлении горячее всего было под Крымским, опорные пункты вблизи которого противник обстрелял из тяжелых 152 мм артсистем, танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Из 120 мм минометов враг бил по позициям под Попасной и Новоалександровкой, а из гранатометов - по опорным пунктам вблизи Катериновки.

Из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт "Маринка".

Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь.