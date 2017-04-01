"Донецк освободили от фашистских холодильников" - блогер

01.04.2017 09:58

Журналист Денис Казанский на своей странице в "Фейсбуке" сообщает о том, что известный завод "Норд", расположенный в Донецке, перенес производство холодильников в Китай.



"Завод был законсервирован в 2014 году, и в течение двух последующих лет были проанализированы десятки различных площадок в поисках лучшего высокотехнологичного производства холодильников. Чтобы сохранить и перенести накопленный на предприятии Донецка опыт в том, что касается конструкторских разработок, было решено остановить выбор на Китае", - пишет Казанский, цитируя информацию на официальном сайте донецкого предприятия "Норд".

По его словам, в компании также отметили, что при переносе учитывали практику многих мировых торговых марок и посчитали, что холодильники лучше всего производить на китайской площадке Мидеа.



"Ура, победа! Теперь Донецк освободили и от фашистских холодильников. А вы, бандеровцы, утритесь! Вам никогда не поставить Донбасс на колени!", пишет журналист. .