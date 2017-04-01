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"Московский сценарий" Минска, "замороженное" Приднестровье или "большая война" - чем закончится очередное "перемирие" на Донбассе
О возможных перспективах нынешнего «перемирия» с 1 апреля пишет в facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Традиционная, увы, секретность, плотной завесой которой официальный Киев укутывает переговоры в Минске, позволяет Москве и «ЛДНР» широко спекулировать на теме «перемирий», которые с завидным постоянством объявляются, и так же постоянно срываются", - пишет Тымчук.
"Думается, мало кто из украинцев верит, что в этот раз на Донбассе вдруг наступит затишье. Но вопрос не в том, как именно будет сорвано нынешнее «перемирие», вопрос в том, что будет дальше?", - размышляет эксперт.
Вот его прогноз:
"Сегодня мы наблюдаем, что боевые действия со стороны оккупантов – не попытка расширить границы контролируемых Москвой районов (не снижая градуса конфликта, РФ в то же время не перебрасывает на Донбасс дополнительных сил и средств, достаточных для таких операций, нынешний масштаб перебросок лишь поддерживает жизнедеятельность 2-х «армейских корпусов» в прежнем формате). Соответственно, это самое «поддержание градуса напряженности» - не более чем продолжающиеся попытки давления на Киев с целью таки выбить из него «московский сценарий» Минска.
Но на это у Путина все меньше надежды. Итог – альтернатива в виде замораживания конфликта.
По логике, с признанием Москвой «ЛДНР» и реализацией «приднестровского сценария» интенсивность и масштабы боевых действий должны существенно сократиться. Ибо смысла в их продолжении особого нет: будут сформированы квазигосударственные формирования в лице «ДНР» и «ЛНР», со своей «экономикой» и «армиями», со своими «государственными границами», с уже официальной «помощью России братским республикам» - и здравствуй, новое Приднестровье или Абхазия, как элемент перманентного сковывания Украины.
Однако в реальности оккупанты вовсе не готовятся к деэскалации. Наоборот: Генштаб ВС РФ принял решение повысить численность российско-террористических войск на Донбассе с нынешних 38 тыс. чел. (по данным украинского командования – 36 тыс.) до 50 тыс.; и «ДНР», и «ЛНР» готовятся к введению срочной службы; активно идет пополнение боеприпасов, снаряжения и пр. предметов МТС в обоих «армейских корпусах» за счет части НЗ Южного военного округа ВС РФ; россияне вовсю усовершенствуют систему управления и обеспечения оккупационных войск. Плюс множество дополнительных подтверждений от источников группы ИС - например, отправляя нынче своих «казаков» на Донбасс, «атаман» Н.Козицын напутствует: мол, скоро Путин признает «ЛДНР», после чего начнется «большая война»…
Проще говоря. На сегодня Москва создает предпосылки к объективному затуханию боевых действий на Донбассе. Но одновременно российско-террористические войска усиленно готовятся к активному продолжению конфликта.
Этот парадокс мы, группа ИС, пока понять не можем.
Единственное разумное объяснение – что Путин, продолжая боевые действия, пытается до конца расшатать ситуацию в Украине, используя конфликт на Донбассе вкупе с дестабилизацией политической ситуации внутри страны, и играя на недовольстве населения не только крайне негативной социально-экономической ситуацией в стране, но и усталостью от войны. Но он таким образом не первый год изо всех сил толкает к пропасти Украину, балансирующую на грани хаоса и анархии. И все безрезультатно. Когда этот упырь наконец поймет, что бесполезно биться своей кремлевской башкой об украинскую стену – непонятно".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, перемирие, персеиды, боевики
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