"Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов

01.04.2017 19:40

Резкое ухудшение социально-экономической ситуации на неподконтрольных правительству территориях Донбасса (отдельные районы Луганской и Донецкой областей — ОРЛО и ОРДО соответственно) в связи с транспортной блокадой и последующими захватами предприятий, может привести к новой волне переселенцев. Об этом заявляют эксперты, опрошенные изданием DW.

По их мнению, отток квалифицированных кадров, в том числе и тех, которые не захотят иметь в трудовой карьере сотрудничество с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», может парализовать промышленность неподконтрольных территорий в течение следующих двух-трех месяцев.

К тому же захваченные предприятия уже столкнулись с трудностями при реализации продукции. И «ДТЭК», и «Метинвест»заявляли официально, что будут преследовать в судах всех, кто станет покупать уголь или металл в потерянных компаниями активах.

«А если сепаратисты не смогут реализовать продукцию, то не будут иметь денег на зарплаты. Тогда рабочие поймут, что с этой «национализацией» их просто кинули», – считает собеседник издания в руководстве «ДТЭК».

Задержка зарплат или даже полная остановка предприятий может привести к серьезным социальным проблемам еще до начала лета.

«Наиболее вероятно, мы получим новую волну переселенцев, которые будут убегать не от непосредственно боевых действий, а от нищеты, – считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. – Однако ситуация с блокадой отталкивает жителей неподконтрольных территорий от Украины, поэтому убегать будут в том числе и в Россию».