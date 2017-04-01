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"Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов
Резкое ухудшение социально-экономической ситуации на неподконтрольных правительству территориях Донбасса (отдельные районы Луганской и Донецкой областей — ОРЛО и ОРДО соответственно) в связи с транспортной блокадой и последующими захватами предприятий, может привести к новой волне переселенцев. Об этом заявляют эксперты, опрошенные изданием DW.
По их мнению, отток квалифицированных кадров, в том числе и тех, которые не захотят иметь в трудовой карьере сотрудничество с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», может парализовать промышленность неподконтрольных территорий в течение следующих двух-трех месяцев.
К тому же захваченные предприятия уже столкнулись с трудностями при реализации продукции. И «ДТЭК», и «Метинвест»заявляли официально, что будут преследовать в судах всех, кто станет покупать уголь или металл в потерянных компаниями активах.
«А если сепаратисты не смогут реализовать продукцию, то не будут иметь денег на зарплаты. Тогда рабочие поймут, что с этой «национализацией» их просто кинули», – считает собеседник издания в руководстве «ДТЭК».
Задержка зарплат или даже полная остановка предприятий может привести к серьезным социальным проблемам еще до начала лета.
«Наиболее вероятно, мы получим новую волну переселенцев, которые будут убегать не от непосредственно боевых действий, а от нищеты, – считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. – Однако ситуация с блокадой отталкивает жителей неподконтрольных территорий от Украины, поэтому убегать будут в том числе и в Россию».
Фото: informator.media
Теги: Донбасс, война, предприятие, ДНР, ЛНР, национализация, переселенцы
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