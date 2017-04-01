- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Басурин озвучил потери боевиков за сутки19:29
- Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных19:14
- В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства19:05
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
Пасхальное "перемирие": с начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины (ВИДЕО)
С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"По состоянию на 12:00 сегодня зафиксированы уже 12 обстрелов противника по украинским позициям. Двое из них – минометные, калибром 82 и 120 мм. Это произошло ночью в районе н. п. Луганское. Остальные обстрелы из легкого вооружения. Украинские военные строго соблюдают режим тишины и огонь не открывают", - отметил он.
Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведение сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.
В Минобороны Украины заявили, что готовы к прекращению огня в зоне АТО с 1 апреля.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, нарушение, режим, боевики
- Боевики нарушили перемирие: в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам, применялось запрещенное вооружение
- Во время перемирия боевики планируют устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов - разведка
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- "Режим тишины" - за прошедшие сутки пророссийские боевики установили рекорд по обстрелам (ВИДЕО)
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Басурин озвучил потери боевиков за сутки19:29
- Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных19:14
- В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства19:05
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"22:11
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице21:24
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- Известный поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни19:43
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине