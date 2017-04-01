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Пасхальный "режим тишины": с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по силам АТО

01.04.2017 08:43
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Пасхальный "режим тишины": с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по силам АТО

С начала суток силы АТО соблюдали режим прекращения огня, боевики нарушили его 10 раз, сообщил начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк.

"С 00.00 субботы мы режим соблюдаем, а со стороны противника 10 случаев нарушения. Во всех случаях они применяли стрелковое оружие", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в субботу утром.

Как сообщалось, 29 марта в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля и о разведении сил у Станицы Луганской с 6 апреля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

В свою очередь, 30 марта в Министерстве обороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренностей о прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля, достигнутых в Минске.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, режим, боевики, обстрелы
 
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