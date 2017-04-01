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Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов
Полиция Донецкой области объявила конкурс на замещение вакантных должностей психолога в Волновахе и Мариуполе, - сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в регионе.
Главное управление Национальной полиции в Донецкой области объявляет конкурс на замещение 3-х вакантных должностей:
- психолог отдела кадрового обеспечения Центрального ОП (г. Мариуполь)
- психолог сектора кадрового обеспечения Волновахского ОП (г. Волноваха)
- психолог роты реагирования патрульной полиции ГУНП в Донецкой области (г.Мариуполь).
Основные требования к кандидатам:
- гражданство Украины;
- возраст от 18 лет;
- высшее психологическое образование.
Все этапы конкурса будут проходить в г. Мариуполе. Полная информация об условиях конкурса и ссылки на заполнение анкеты находится ЗДЕСЬ.
Фото: www.rakhivnews.in.ua/
Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, работа, конкурс, психолог, Полиция Донбасса
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