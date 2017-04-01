Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов

01.04.2017 21:57

Полиция Донецкой области объявила конкурс на замещение вакантных должностей психолога в Волновахе и Мариуполе, - сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в регионе.



Главное управление Национальной полиции в Донецкой области объявляет конкурс на замещение 3-х вакантных должностей:



- психолог отдела кадрового обеспечения Центрального ОП (г. Мариуполь)



- психолог сектора кадрового обеспечения Волновахского ОП (г. Волноваха)



- психолог роты реагирования патрульной полиции ГУНП в Донецкой области (г.Мариуполь).



Основные требования к кандидатам:



- гражданство Украины;



- возраст от 18 лет;



- высшее психологическое образование.



Все этапы конкурса будут проходить в г. Мариуполе. Полная информация об условиях конкурса и ссылки на заполнение анкеты находится ЗДЕСЬ.