Режим тишины на Донбассе: Генсек ООН призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам

01.04.2017 07:53

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал прекращение боевых действий на востоке Украины с 1 апреля. Он также призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам.

"Генеральный секретарь приветствует объявленное трехсторонней Контактной группой новое соглашение по полному соблюдению режима прекращения огня и отводу тяжелых вооружений в соответствии с минскими договоренностями к 1 апреля и разъединении сил и военной техники в Станице Луганской к 6 апреля", - говорится в коммюнике.

Кроме того, Гутерриш выразил обеспокоенность положением мирных жителей Донбасса и выразил надежду, что "режим тишины" позволит добиться прогресса в урегулировании вопросов безопасности.

Напомним, что 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.

В Минобороны заявили, что Украина готова к прекращению огня в зоне АТО с 1 апреля.