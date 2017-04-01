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Российские проверяющие выявили в "армиях ЛДНР" приписки и финансовые махинации
Командиры террористических группировок на оккупированном Донбассе присваивают фиктивно начисленные денежные вознаграждения личному составу за выполнение фейковых боевых задач. б этом сообщает ГУР Украины на своей странице в Facebook.
Факты подобных нарушений были выявлены представителя российского командования в ходе проведения проверки расположенных на временно неподконтрольных территориях частей боевиков.
«Командиры подразделений 4 (Алчевск), 5 (Макеевка), 7 (Брянка) отдельных мотострелковых бригад и 6 (Кадиевка), 11 (Донецк) отдельных мотострелковых полков осуществляют безосновательное начисление средств личному составу за выполнение боевых задач, в дальнейшем присваивают. Львиная доля полученного «прибыли» передается командованию соединений и частей», — идется в сообщении.
Фото: https://politeka.net/
Теги: Донбасс, война, деньги, приправа, боевики, боевые действия
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