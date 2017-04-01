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Архив - Донецкая область

Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес

01.04.2017 20:06
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Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес

Об этом у себя в facebook написал губернатор Донетчины Павло Жебривский.

"У пам'ять про загиблих захисників України висадили сьогодні зранку дубовий гайок на горі Карачун. На схилах гори в урочищі Крутий Яр, на площі 2 га працівники Донецької ОДА, представники громадських організацій області висадили майже 10 тис саджанців дуба звичайного. Чесно кажучи - неймовірно приємне відчуття від цієї роботи! Життєстверджуюче!", - написал глава области.


"Висаджувати дубові гаї на місцях поховань – це прадавній український звичай. І хоча безпосередньо на Карачуні і у цьому урочищі немає військових поховань, але на схилах гори улітку 2014 пролилась кров захисників України.
У квітні-липні 2014 за Карачун велися затяжні бої із російськими окупантами. Гора має стратегічне значення не тільки через телевежу, але й через панівну висоту над Слов’янськом та Краматорськом. Тому бойовики шаленіла, щоб захопити контроль над Карачуном", - отмечает Жебривский.



Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Донецкая область, гора, деревья, Жебривский
 
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