Шахта им. Засядько всегда представляла интерес для боевиков "ДНР" - Ходаковский

01.04.2017 08:59

Боевики "ДНР" давили на народного депутата Украины Ефима Звягильского для того, чтобы взять под контроль шахту имени Засядько в оккупированном Донецке, пишет "ДонПресс".

Экс- командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что раньше Звягильскому помогало заступничество депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, имеющего влияние на кураторов "ДНР" в Москве.

Ходаковский отметил: "Звягильский перечислял достаточно крупные суммы денег после того, как на него было оказано необходимое давление. Вы помните, и арест директора шахты Засядько, который просидел не менее полугода в тюрьме, и задержание самого Звягильского при выезде с территории "ДНР", и душещипательные разговоры в "ОПЛОТе" с Александром Захарченко. Другие методы применялись. Специально провоцирующие обстрелы или работа артбатареи с территории вентствола специально, чтобы вызвать прилет "обратки".

Также, он сообщил, что во время одного из таких обстрелов пострадал трансформатор, и добавил: "Давили, давили, получили возможность и забрали".

По мнению боевика, "руководство""ДНР" поступает с работниками шахты "как колонизаторы с жителями колонии", так как не хотят "общаться с людьми" и поэтому шахтеры "начинают немного напрягаться".