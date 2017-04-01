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Штаб блокады Донбасса отчитался о «проделанной работе»
Представители т.н. «Штаба блокады торговли с оккупантами» поделились сегодня, 1 апреля, отчетом о 66 днях блокирования оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
По их данным, блокада «торговли на крови» идет уже 66 суток. За это время установлено три «редута» на железнодорожных путях, а два — контролирующие автосообщение с оккупированными территориями.
Первый из установленных — редут «Богдан» на Луганщине — не пропустил 47 520 вагонов за 66 дней.
Редут «Запорожье» (установлен в Бахмуте на Донетчине) остановил 34 800 вагонов за 58 дней своей деятельности.
Редут «16 добровольческого батальона» (был разгромлен в районе Торецка Донецкой области и перенесен чуть дальше) за 50 дней остановил 156 000 вагонов.
Также, по данным блокираторов, редуты «Рошен» и «Соловейко» исполняют наблюдательную функцию, а мобильные группы присматривают за работой КПП «Новотроицкое».
Наблюдательную функцию исполняет и редут им. Конрада Аденауэра на станции Конотоп Сумской области (присматривая за грузами из России и в РФ).
Перечислив крупнейшие предприятия, которые вынуждены были остановить свою работу на оккупированных территориях из-за блокады (на самом деле, их сейчас вовсю переориентируют на РФ), блокираторы подчеркнули, что блокада будет продолжаться до полного выполнения требований Штаба блокады: освобождение всех украинских военнопленных и принятие закона об оккупированных территориях.
Напомним, что 10 марта представители т.н. «Штаба блокады торговли с оккупантами» (с конца января начали блокировать грузовое жд-сообщение с оккупированным Донбассом) выдвинули новые требования украинским властям.
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, отчет, блокада, блокирование, штаб
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