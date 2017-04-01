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В Днепре умер боец ВСУ, получивший ранение в районе Марьинки
01.04.2017 16:07
В днепровском госпитале умер украинский военный, который получил ранение в результате боевых действий возле Марьинки полмесяца назад. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«В госпитале в Днепре умер военный, раненный у Марьинки 12 марта. Выражаем соболезнование родственникам погибшего воина», - отметил он.
За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий получили ранения 10 украинских военнослужащих. Двое из них - бойцы Национальной гвардии.
По словам Лысенко, один из бойцов Нацгвардии получил ранение во время обстрела Широкино, другой подорвался на взрывном устройстве в Зайцево.
Фото: www.liveinternet.ru
Теги: Донбасс, Марьинка, ранение, смерть, Днепр, боец
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