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В "ДНР" похвастались успехами переориентации "отжатых" предприятий
01.04.2017 15:52
Регистрация "отжатых" боевиками предприятий с так называемым "внешним управлением" на территории "ДНР" и их "переориентация" на "другие рынки сбыта", по словам, оккупантов, "идут успешно".
Так называемый "и.о. министра промышленности и торговли ДНР" Алексей Грановский заявил: "Процесс регистрации работы и переориентирования рынка на предприятиях, где введено внешнее управление идет успешно".
"Чиновник" отметил, что на таких предприятиях "уже согласованы, утверждены и назначены руководители" и ведется работа по "инвентаризации всех материально-технических остатков".
Фото: https://dan-news.info
Теги: Донбасс, министр, предприятие, сбил, ДНР, национализация, рынки
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