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Архив - Донецкая область

В Донецке троллейбус врезался в столб

01.04.2017 17:11
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В Донецке троллейбус врезался в столб

В Киевском районе Донецка сегодня, 1 апреля, в 10:25, троллейбус врезался в столб. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

Инцидент произошел перед остановкой "Шахта Засядько" по Киевскому проспекту.

Последствия аварии, как отмечают горожане, никто не ликвидировал. "Так и стоит", — пишут они.


Фото: https://news.pn

Теги: Донецк, Донбасс, троллейбус, столб, ДТП
 
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