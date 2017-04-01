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Архив - Донецкая область

В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства

01.04.2017 19:05
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В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили боеприпасы российского производства в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали очередные факты использования боевиками оружия российского производства", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что на линии разграничения во время разминирования позиций одного из подразделений Вооруженных сил вблизи села Теремчук в Донецкой области правоохранители обезвредили среди других противопехотную мину ПМН-2.

По информации ведомства, подобные боеприпасы запрещено использовать, накапливать и хранить одной из международных конвенций и в 2012 году все мины ПМН-2 на территории Украины были уничтожены. Однако они продолжают использоваться российскими Вооруженными силами.

 Кроме этого сообщается, что по результатам осмотра последствий обстрела боевиками Марьинки в Донецкой области оперативники СБУ обнаружили хвостовик от выстрела 82-мм калибра с маркировкой 76-6-93. "Подобная маркировка может свидетельствовать о принадлежности отстрелянного боеприпаса войскам России", - резюмируется в сообщении.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.


Фото: https://www.facebook.com

Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, СБУ, боеприпасы
 
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