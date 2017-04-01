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В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами
Задержан житель Харьковской области, который в Курахово пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Получив оперативную информацию, сотрудники Марьинского отделения полиции остановили для проверки подозрительного мужчину, который занервничал, увидев полицейский патруль.
Оказалось, что 30-летний житель Харьковской области прячет в кармане куртки три гранаты Ф-1 и запалы к ним. С этим взрывным багажом он собирался сесть в автобус, полный людей.
Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы в начале марта возле Кураховского водохранилища. Вместо того, чтобы сдать их в полицию, он пытался тайком вывезти их в Харьковскую область.
В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
С 31 марта все железнодорожные и автовокзалы области полиция взяла под круглосуточную охрану в связи с проведением антитеррористических мероприятий.
Фото: www.mvs.gov.ua
Теги: Донбасс, Курахово, Харьковская область, житейская история, Полиция Донбасса, гранаты
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