В Курахово полиция задержала харьковчанина, пытавшегося сесть в автобус с 3 боевыми гранатами

01.04.2017 18:08

Задержан житель Харьковской области, который в Курахово пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Получив оперативную информацию, сотрудники Марьинского отделения полиции остановили для проверки подозрительного мужчину, который занервничал, увидев полицейский патруль.



Оказалось, что 30-летний житель Харьковской области прячет в кармане куртки три гранаты Ф-1 и запалы к ним. С этим взрывным багажом он собирался сесть в автобус, полный людей.



Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы в начале марта возле Кураховского водохранилища. Вместо того, чтобы сдать их в полицию, он пытался тайком вывезти их в Харьковскую область.



В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.



С 31 марта все железнодорожные и автовокзалы области полиция взяла под круглосуточную охрану в связи с проведением антитеррористических мероприятий.