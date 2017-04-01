В Марьинке местный житель подорвался на растяжке

01.04.2017 15:40

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области. Сообщение о происшествии сотрудники полиции получили 1 апреля в 10:30.

Мужчина вышел за пределы собственного огорода по улице Матросова и подорвался на растяжке, получил осколочные ранения, и в настоящее время находится в больнице в городе Курахово. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» УК Украины.