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Архив - Донецкая область

В Марьинке местный житель подорвался на растяжке

01.04.2017 15:40
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В Марьинке местный житель подорвался на растяжке

 Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области. Сообщение о происшествии сотрудники полиции получили 1 апреля в 10:30.

Мужчина вышел за пределы собственного огорода по улице Матросова и подорвался на растяжке, получил осколочные ранения, и в настоящее время находится в больнице в городе Курахово. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» УК Украины.


Фото: kumar.dn.ua/

Теги: Донбасс, Марьинка, взрыв, житейская история, растяжка
 
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