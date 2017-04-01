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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке какой-то праздник (ФОТО)

01.04.2017 18:00
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В оккупированном Донецке какой-то праздник (ФОТО)

Фото опубликовано на сайте novosti.dn.ua. "Праздничный" минимаркет расположен на проспекте Дзержинского. 1 апреля 2017 года.


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, праздник, поздравление
 
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