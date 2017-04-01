Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"

01.04.2017 21:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"

Пограничники Сумского отряда в субботу утром задержали в пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп" мужчину, проходившего службу пулеметчика в незаконном вооруженном формировании – группировке "Кальмиус", пишет "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, разоблачили этого гражданина при осуществлении пограничного контроля поезда сообщением "Москва – Одесса", так как в отношении него была предварительная информация уполномоченных государственных правоохранительных органов.

"В ходе проведения фильтрационных мероприятий предварительно установлено, что мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании, так называемой группировке "Кальмиус", в качестве пулеметчика. Сейчас 33-летнего гражданина передано сотрудникам соответствующих правоохранительных органов для проведения дальнейших проверок", - говорится в сообщении.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, пограничники, боевик, Сумская область, задержание, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх