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В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"
Пограничники Сумского отряда в субботу утром задержали в пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп" мужчину, проходившего службу пулеметчика в незаконном вооруженном формировании – группировке "Кальмиус", пишет "Интерфакс".
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, разоблачили этого гражданина при осуществлении пограничного контроля поезда сообщением "Москва – Одесса", так как в отношении него была предварительная информация уполномоченных государственных правоохранительных органов.
"В ходе проведения фильтрационных мероприятий предварительно установлено, что мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании, так называемой группировке "Кальмиус", в качестве пулеметчика. Сейчас 33-летнего гражданина передано сотрудникам соответствующих правоохранительных органов для проведения дальнейших проверок", - говорится в сообщении.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, пограничники, боевик, Сумская область, задержание, ДНР
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