Главная / Новости / Донецкая область / В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач
Последние новости раздела
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Басурин озвучил потери боевиков за сутки19:29
- Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных19:14
- В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства19:05
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач
01.04.2017 16:48
"Плохая новость: Несмотря на наличие разрешение СЦКК и зеркального патрулирование ОБСЕ не удалось добиться соблюдения режима тишины, из-за начавшегося вблизи боя энергетики были вынуждены эвакуироваться с линий и ДФС", - написал он.
Магомедов также добавил, что сегодня продолжения восстановительных работ не будет.
Как сообщалось ранее, повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ вечером 29 марта привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые обеспечивают город водой и теплоснабжением.
В пятницу энергетики выявили ряд повреждений линии электропередач, обеспечивающей электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.
В настоящий момент централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводского теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС.
Фото: zn.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, энергетика, пребиотики, обстрелы
Читайте также:
- Из-за обстрелов боевиков прекратил работу Авдеевский коксохим - город остался без воды, света и тепла
- На Авдеевском коксохиме перебили эстакады, остается угроза полной остановки завода
- Донецкую ДФС запустили, вода в домах Авдеевки будет до девяти вечера - Жебривский
- В Авдеевке возобновили работу все школы
- В понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады - Жебривский
- В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Басурин озвучил потери боевиков за сутки19:29
- Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных19:14
- В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства19:05
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"22:11
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице21:24
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- Известный поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни19:43
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине