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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач

01.04.2017 16:48
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В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач
 Энергетики, которые вышли на восстановление линии электропередач под Авдеевкой, были вынуждены эвакуироваться из-за обстрела. Об этом генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов написал на своей странице в Фейсбуке, передает "Остров".

"Плохая новость: Несмотря на наличие разрешение СЦКК и зеркального патрулирование ОБСЕ не удалось добиться соблюдения режима тишины, из-за начавшегося вблизи боя энергетики были вынуждены эвакуироваться с линий и ДФС", - написал он. 

Магомедов также добавил, что сегодня продолжения восстановительных работ не будет. 

Как сообщалось ранее, повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ вечером 29 марта привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые обеспечивают город водой и теплоснабжением. 

В пятницу энергетики выявили ряд повреждений линии электропередач, обеспечивающей электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции. 

В настоящий момент централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводского теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС. 

Фото: zn.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, энергетика, пребиотики, обстрелы
 
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