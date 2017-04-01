В прифронтовой Авдеевке из-за обстрелов не удалось отремонтировать линии электропередач



"Плохая новость: Несмотря на наличие разрешение СЦКК и зеркального патрулирование ОБСЕ не удалось добиться соблюдения режима тишины, из-за начавшегося вблизи боя энергетики были вынуждены эвакуироваться с линий и ДФС", - написал он.



Магомедов также добавил, что сегодня продолжения восстановительных работ не будет.



Как сообщалось ранее, повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ вечером 29 марта привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые обеспечивают город водой и теплоснабжением.



В пятницу энергетики выявили ряд повреждений линии электропередач, обеспечивающей электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.



В настоящий момент централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводского теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГосЧС.