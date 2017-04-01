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Архив - Донецкая область

В результате вчерашних обстрелов в прифронтовой Красногоровке пострадали три дома (ФОТО)

01.04.2017 15:27
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В результате вчерашних обстрелов в прифронтовой Красногоровке пострадали три дома (ФОТО)

Жители прифронтовой Красногоровки сообщают о трех поврежденных домах в результате обстрела 31 марта. Об этом они пишут в местных группах в соцсетях, передает "Остров".

По их информации, 31 марта было зафиксировано три попадания в жилой фонд по следующим адресам: 

-ул Лермонтова, д.20 - прямое попадание в кровлю, прилет в огород 
-ул Советская(4 квартал) д.23 - прямое попадание в кровлю, повреждено остекление, ворота, забор 
-ул Восточная, д. 2 - прямое попадание в квартиру 1 этаж 6 подъезд - пострадавших нет.

"Попадание со стороны Донецка: Восточная 2, попадание в квартиру 1 этаж 6 подъезд", -  пишет группа "КРАСНОГОРОВКА, ОБЪЕДИНЯЙСЯ!!!"

 


Фото: www.ostro.org/

Теги: Донбасс, дом, Красногоровка, разрушения, обстрелы
 
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