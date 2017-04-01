В результате вчерашних обстрелов в прифронтовой Красногоровке пострадали три дома (ФОТО)

01.04.2017 15:27

Жители прифронтовой Красногоровки сообщают о трех поврежденных домах в результате обстрела 31 марта. Об этом они пишут в местных группах в соцсетях, передает "Остров".



По их информации, 31 марта было зафиксировано три попадания в жилой фонд по следующим адресам:



-ул Лермонтова, д.20 - прямое попадание в кровлю, прилет в огород

-ул Советская(4 квартал) д.23 - прямое попадание в кровлю, повреждено остекление, ворота, забор

-ул Восточная, д. 2 - прямое попадание в квартиру 1 этаж 6 подъезд - пострадавших нет.

"Попадание со стороны Донецка: Восточная 2, попадание в квартиру 1 этаж 6 подъезд", - пишет группа "КРАСНОГОРОВКА, ОБЪЕДИНЯЙСЯ!!!"