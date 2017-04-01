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Архив - Донецкая область

В зоне АТО ранены 10 военных ВСУ

01.04.2017 12:35
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В зоне АТО ранены 10 военных ВСУ

Десять украинских военных ранены в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. 

Ситуация в зоне проведения АТО осложнилась. За минувшие сутки боевики 94 раза обстреляли позиции ВСУ, используя преимущественно запрещенное тяжелое вооружение. 

"За минувшие сутки ранены десять воинов сил АТО", - говорится в сообщении. 


Фото: https://donpress.com

Теги: Донбасс, война, ранения, ВСУ
 
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