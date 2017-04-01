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В зоне АТО ранены 10 военных ВСУ
01.04.2017 12:35
Десять украинских военных ранены в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Ситуация в зоне проведения АТО осложнилась. За минувшие сутки боевики 94 раза обстреляли позиции ВСУ, используя преимущественно запрещенное тяжелое вооружение.
"За минувшие сутки ранены десять воинов сил АТО", - говорится в сообщении.
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ранения, ВСУ
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