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"Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши" - Бутусов
Украина не уговорит Путина прекратить войну. Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши. Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов.
"Атакован крупнейший склад боеприпасов Украины - нанесен огромный ущерб обороноспособности нашей страны. Это однозначно российская диверсия - взорвано одно из хорошо защищенных и оборудованных хранилищ, взрыв внутренний.
В центре Киева убит бывший депутат российской Госдумы, который был на связи с украинской разведкой. Его маршрут движения не оглашался, его вычислили, и направили убийцу те, кого пока не нашли.
В Мариуполе покушение - погиб полковник контрразведки. Его машина подорвана миной.
На фронте продолжаются обстрелы из всех видов оружия, гибнут наши бойцы.
Террористическая атака на польское консульство в Луцке.
Россия не собирается сворачивать боевые действия на Донбассе. Наоборот, обстановка серьезно обостряется, и РФ ведет серьезную террористическую войну в нашем тылу и на фронте.
Это не попытка снизить эскалацию - противник продолжает войну, и только дипломатическая стратегия не срабатывает. Необходимо отвечать на локальную войну адекватными действиями, давать отпор врагу, используя доступные нам средства.
Украина не уговорит Путина прекратить войну. Война станет невыгодна, когда российские потери станут значительно превышать наши", - написал Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Фото: vchaspik.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, теракт
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- Прифронтовая Марьинка: обстрел из минометов и надежда на возвращение жителей (ФОТО)10:10
- "Донецк освободили от фашистских холодильников" - блогер09:58
- «Донбасс» уверенно обыграл «Кременчук»09:44
- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" снова собрали огромные очереди09:14
- Шахта им. Засядько всегда представляла интерес для боевиков "ДНР" - Ходаковский08:59
- Пасхальный "режим тишины": с начала суток боевики 10 раз открывали огонь по силам АТО08:43
- Донбасс стал для Кремля полигоном для утилизации вооружения и военной техники - Тымчук08:35
- Режим тишины на Донбассе: Генсек ООН призвал стороны конфликта "полностью следовать" взятым на себя обязательствам07:53
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