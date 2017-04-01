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Журналист показал фото донецкого дельфинария после ухода «хунты» (ФОТО)
01.04.2017 15:16
Известный журналист Денис Казанский на своей странице в Твиттере разместил снимок, сделанный несколько дней назад в дельфинарии Донецка.
"Дельфинарий в Донецке, наши дни. Вот теперь круто. Не то что при проклятой хунте", подписал снимок Казанский.
Его пост прокомментировали десятки пользователей. "Эта фотка зацепила за душу. Помню, как мы, счастливые, однажды зимой сидели там в верхнем ряду", "А куда дели дельфинов?", "Хотелось бы увидеть здесь всех ватанов ОРДЛО, которые плескаются в собственном дерьме, потом залить еще раз керосином и еще раз спалить", пишут украинцы.
В вот так было в Донецке до прихода "защитников" "из-за поребрика".
Фото: https://twitter.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, журналист, дельфинарий, ДНР
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