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Адское "перемирие" вблизи Мариуполя: оккупанты уничтожают Водяное и Широкино сильнейшими ударами из ракетных комплексов и БМП
02.04.2017 10:25
Спикер АТО Ярослав Чепурной сообщил о том, что российско-террористические войска ведут мощный огонь по защитникам Водяного из противотанкового ракетного комплекса. В субботу, 1 апреля, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Сепаратисты "ДНР" ударили из миномета калибра 82 мм по опорным пунктам АТО в районе Березового.
Также от огня БМП и стрелкового оружия пострадали морские пехотинцы вблизи Широкино. Более того, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали позиции ВСУ вблизи Водяного. Защитники Березового, Павлополя и Гнутово были атакованы из крупнокалиберных пулеметов.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО, Широкино, ВСУ, обстрелы, Водяное
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