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Боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии: за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание, - Луценко
Участникам незаконных вооруженных бандформирований "ЛДНР" не будет предоставлена всеобщая амнистия со стороны властей Украины, так как это противоречит ее законодательству. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркнул, что всеобщей амнистии террористы "ЛДНР", воюющие на Донбассе не получат. а будут рассматривать каждый случай отдельно.
"Согласно украинскому законодательству, убийства, пытки, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений и похищения не предусматривают возможность амнистии", - заявил он.
По его словам, амнистия в нашей стране может быть предоставлена исключительно в индивидуальном порядке.
Если этот пункт Минских соглашений должен быть реализован, мы будем рассматривать запрос каждого человека, который хочет быть амнистирован.
Если суд определит, что человек не совершал перечисленные преступления, его могут помиловать", - добавил глава ГПУ.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, амнистия, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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