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Архив - Донецкая область

Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)

02.04.2017 18:15
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Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)

Сегодня в Мариуполе хоронят заместителя начальника Управления контрразведки Донецкой области полковника СБУ Александра Хараберюша.

Прощаются с погибшим в Похоронном доме на Володарской трассе. Около похоронного дома стоят около сотни автомобилей. На похороны прибыл глава СБУ Василий Грицак.

Грицак в интервью журналисту 0629 сказал, что Александр Хараберюш был одним из лучших контрразведчиков Украины и дело чести - найти виновных в убийстве. У меня нет сомнений в том, что это был теракт, связанный с профессиональной деятельностью убитого. "Четко понимаем, пришли именно за ним,"- сказал глава СБУ.

У полковника остались жена и две дочки. Он жил на съемной квартире в Мариуполе, родители проживали в оккупированном Донецке.

Сегодня Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил полковника СБУ Александра Хараберюша орденом "За мужество I степени". Награду вручили отцу погибшего.

 



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, теракт, СБУ, похороны, Грицак
 
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